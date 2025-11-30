Necrológicas de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Cristina Noemi Correa Fallecio el 27/11/2025 en Neuquen a los 77 años. Su esposo Norberto Jose Cofone, sus hijos Candela y Lucas, sus nietos, Mia, Melina, Genaro, Alfonsina y Renata, comunican su deceso, y que sus restos fueron trasladados al cementerio central de Neuquen

Federico Sacchi Hoy se cumplen 16 años de tu partida, y aunque el tiempo ha pasado, tu presencia sigue viva en nuestros corazones. Fuiste un ejemplo de fortaleza, amor y generosidad, dejando huellas imborrables como hermano, esposo, padre y abuelo.Tu memoria nos guía cada día y tu amor nos acompaña en cada momento.Con eterno cariño, tu familia.