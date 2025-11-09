Necrológicas de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, domingo 9 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Martín Emanuel Urruti
Falleció en Santa Rosa, La Pampa, el 07 de noviembre de 2025.OLDELVAL S.A. y todo su equipo de trabajo, quieren hacer llegar sus más sinceras condolencias a nuestro compañero Sebastian por el fallecimiento de su hermano, acompañándolo en este doloroso momento.
