Necrológicas de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, jueves 11 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

NESTOR RAMAGLIA

Mary Dell’Orfano y flia, con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de quien fuera amigo y cliente, acompañando a su esposa y demás familiares en este triste momento.

NESTOR NORBERTO RAMAGLIA

Falleció en Gral. Roca a los 77 años. Su esposa Felisa Camu, su hija Samanta y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 14 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Judith Castañeda de Barrera

Falleció a los 99 años. Comisión Directiva Consorcio de Riego y Drenaje Valle Azul, participa su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a su familia y amigos.

