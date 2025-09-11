Necrológicas de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 11 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
NESTOR RAMAGLIA
Mary Dell’Orfano y flia, con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de quien fuera amigo y cliente, acompañando a su esposa y demás familiares en este triste momento.
NESTOR NORBERTO RAMAGLIA
Falleció en Gral. Roca a los 77 años. Su esposa Felisa Camu, su hija Samanta y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 14 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Judith Castañeda de Barrera
Falleció a los 99 años. Comisión Directiva Consorcio de Riego y Drenaje Valle Azul, participa su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a su familia y amigos.
