Necrológicas de hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Amoruso Vda de Gentili, Concepcion El Círculo de Odontólogos de Gral. Roca participa el fallecimiento de la madre de su asociado y Presidente de la Caja de Previsión Odontológica de Rio Negro Dr Armando Gentili acompañando a él y su familia en estos momentos tan dolorosos

Garcia, Federico El Clúster Vaca Muerta participa con profundo pesar el fallecimiento de Federico ‘Fede’ García, integrante del Clúster y miembro de la Comisión Directiva, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

Cuestas, Inocencia Fallecio en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales. Servicios-Traslados-Cremaciones.

GARCIA, FEDERICO ANDRES Directorio y personal de TSB S.A ruegan por su eterno descanso y acompañan a Karina y su familia en este difícil momento.

GARCIA, FEDERICO ANDRES Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a Karina y a su familia en este doloroso momento.

KLOSTER, JUAN REYMUNDO El grupo de Dolce Vita participamos con profunda tristeza el fallecimiento del esposo de nuestra maestra y amiga Luigina, acompañamos a la familia Kloster deseando que el tesoro de los buenos recuerdos les brinde consuelo

Amoruso Vda de Gentili, Concepcion El Directorio y el Personal de la Caja de Previsión Social Odontológica de Río Negro lamentan comunicar el fallecimiento de la Sra. Concepción Amoruso Vda. de Gentili. Acompañan al Dr. Armando Gentili y a su familia en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma.