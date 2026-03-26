Argentina declaró como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación: «Habilita sanciones»

El Gobierno argentino declaró como organización terrorista al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó al Oficina del Presidente por medio de un comunicado en el que, además, Javier Milei «reafirmó su compromiso con la lucha contra el crimen organizado”.

Su máximo líder, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes fue abatido el pasado 22 de febrero en un operativo en México.

La incorporación de CJNG como grupo terrorrista: el comunicado

En un comunicado, el Ejecutivo dijo que la decisión fue adoptada en conjunto con la Cancillería, comandada por Pablo Quirno, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

“En en marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNC al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) dependiente del Ministerio de Justicia”, indicaron desde el documento.

Asimismo, explicaron que la inscripción del RePET habilita “la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas” destinadas a “limitar la capacidad de acción” de estas organizaciones criminales y de sus miembros, al mismo tiempo que “protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

También manifestaron que refuerza “la cooperación internacional en materia de seguridad y Justicia” en coordinación en aquellos países que hayan designado al Cártel de Jalisco como organización terrorista.__

El CJNC surgió en julio de 2010, luego de desvincularse del Cártel de Sinaloa. En la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo con presencia no sólo en México sino también en Estados Unidos y con expansión en 40 países incluida la República Argentina.

“El presidente Javier Milei reafirma su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y mantiene la convicción inquebrantable de reconocer a los terroristas, porque lo son, como ya lo hizo con Hamas, con El Cártel de Los Soles, con la Hermandad Musulmana y más recientemente con la fuerza Quds iraní”, concluye el comunicado.

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