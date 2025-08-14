Necrológicas de hoy, jueves 14 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 14 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
María Esther Benedicti de Moretti
Falleció en Allen el 12/08/2025, la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca, lamenta el fallecimiento de la madre del Delegado Cr. Sergio Moretti, acompañando a él y a su familia en este doloroso momento.
SUSANA ELVA ALARCON
Los directivos e integrantes de PROTECCIÓN CATÓDICA DEL COMAHUE SRL, participan con profundo pesar del fallecimiento de la madre de la Sra. Diana González. Acompañamos a Gustavo, Diana y a toda la familia en éstas dolorosas circunstancias
Oscar Alberto Castro
Falleció el 12/08/25 a los 83 años.Tus hijos Efraín y Guillermo. Tus nietos Juana, Oliverio Franco y Francisco. Tu amiga Mónica te recordaremos por siempre con todo nuestro amor.
