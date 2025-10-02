Necrológicas de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 2 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
luzmira gonzález
Falleció en General Roca los 77 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Ciudad de S.C. Bariloche para su despedida y posterior sepultura. Cobertura de Jardín Del Pilar. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.
Victoria RAMALLO DUBREUIL
[14.12.1988 – 01.10.2025] Tu tía Mónica Ramallo y tu primo Juan Manuel Torras te despedimos con profundo dolor. Acompañamos a tus padres Daniel y Lizzy, tus hermanos María Florencia e Ignacio, tus sobrinos Agustín, Benjamín y Catalina, cómo así también al resto de la familia en este difícil momento. Tu luz y sonrisa brillarán por siempre en nuestros corazones.
ALEJANDRO VESCIGLIO
Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo Facundo Vesciglio. Acompañamos a Facu y su familia en este doloroso momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto en este difícil trance. Que descanse en paz. Emmanuel Gastón Fuentes Podesta y Hernán de La Cal. La Plata, 29 de Septiembre de 2025.
