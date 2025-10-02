Necrológicas de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

luzmira gonzález Falleció en General Roca los 77 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos fueron trasladados a la Ciudad de S.C. Bariloche para su despedida y posterior sepultura. Cobertura de Jardín Del Pilar. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES -TRASLADOS -SEPELIOS.

Victoria RAMALLO DUBREUIL [14.12.1988 – 01.10.2025] Tu tía Mónica Ramallo y tu primo Juan Manuel Torras te despedimos con profundo dolor. Acompañamos a tus padres Daniel y Lizzy, tus hermanos María Florencia e Ignacio, tus sobrinos Agustín, Benjamín y Catalina, cómo así también al resto de la familia en este difícil momento. Tu luz y sonrisa brillarán por siempre en nuestros corazones.