Excarcelaron a los acusados por la droga de Liam Payne: qué decidió la Justicia en Buenos Aires

Tras una audiencia realizada este miércoles, el Juzgado Penal y Contravencional N°15 resolvió excarcelar a Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, acusados de haberle entregado cocaína a Liam Payne, según lo publicado por Infobae.

La decisión fue tomada por la jueza Karina Andrade, quien ordenó la “inmediata libertad” de ambos imputados, aunque con una serie de condiciones que deberán cumplir hasta el juicio.

Qué condiciones deberán cumplir los acusados

Para mantener la excarcelación, Paiz y Pereyra deberán:

Informar sus lugares habituales de estudio o trabajo

Presentarse en Tribunales una vez por mes

No salir del país

No acercarse a testigos (en el caso de Pereyra)

Estas medidas buscan garantizar que el proceso judicial continúe sin interferencias.

Qué pasó con Liam Payne en Buenos Aires

El caso está ligado a la muerte del exintegrante de One Direction, ocurrida el 16 de octubre de 2024.

El músico falleció tras caer del balcón de su habitación en el hotel CasaSur, en Palermo, en un contexto de crisis vinculada al consumo de alcohol y drogas.

De qué están acusados Paiz y Pereyra

Según la investigación judicial, ambos están imputados por entrega de estupefacientes a título oneroso, un delito que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Paiz, ex camarero, y Pereyra, empleado de mantenimiento del hotel, habrían tenido contacto directo con el cantante en las horas previas a su muerte.

Por qué la Justicia decidió liberarlos

En su fallo, la jueza Andrade sostuvo que:

No hay riesgo de fuga

No existe peligro de entorpecer la investigación

La fiscalía no presentó pruebas suficientes para sostener esos riesgos

Además, valoró que ambos imputados mantuvieron un comportamiento adecuado durante la detención.

Qué puede pasar ahora en la causa

Aunque la querella no se opuso a la excarcelación, la fiscalía aún puede apelar la decisión.

Esto significa que la situación judicial de Paiz y Pereyra todavía no está definida y podría cambiar en las próximas semanas.

Claves del caso que impacta a los fans de Liam Payne:

Dos acusados quedaron en libertad con condiciones

La Justicia descarta riesgo de fuga

El proceso sigue sin fecha de juicio confirmada

Una resolución que vuelve a poner el foco en una causa que sigue generando repercusión internacional.

Con información de Infobae