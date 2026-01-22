Necrológicas de hoy, jueves 22 de enero de 2026

Cuffoni, Nelida Falleció en Gral. Roca el 21/01/2026, sus compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca participan su fallecimiento y acompañan a su hija Lujan en este doloroso momento.

VALLEJOS, NELIDA Falleció en Neuquén, a los 88 años. Acompañamos a Juan y flia en este doloroso momento. todos los que trabajamos con vos, conocimos la pasión por tu trabajo, armar hermosos viajes con gran responsabilidad. Te voy a llevar en mi corazón. Paola Giaretto y flia.

PERCO, JORGE Sus camaradas de la promoción XXIII del Liceo Militar General Espejo participan de su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

Yahir, Miguel Mario La Comunidad Educativa de la ESRN N° 151 René Favaloro participa con profundo pesar la partida de quien fuera estudiante de la escuela; acompaña a la familia en este doloroso momento y eleva a Dios una sentida oración para que su alma descanse en paz.