ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, jueves 22 de enero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, jueves 22 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Cuffoni, Nelida

Falleció en Gral. Roca el 21/01/2026, sus compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca participan su fallecimiento y acompañan a su hija Lujan en este doloroso momento.

VALLEJOS, NELIDA

Falleció en Neuquén, a los 88 años. Acompañamos a Juan y flia en este doloroso momento. todos los que trabajamos con vos, conocimos la pasión por tu trabajo, armar hermosos viajes con gran responsabilidad. Te voy a llevar en mi corazón. Paola Giaretto y flia.

PERCO, JORGE

Sus camaradas de la promoción XXIII del Liceo Militar General Espejo participan de su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

Yahir, Miguel Mario

La Comunidad Educativa de la ESRN N° 151 René Favaloro participa con profundo pesar la partida de quien fuera estudiante de la escuela; acompaña a la familia en este doloroso momento y eleva a Dios una sentida oración para que su alma descanse en paz.

MARON, Elva «China»

Falleció el 20/12/2025 en Valcheta (R.N.) a los 96 años. A pesar de tu partida, tu recuerdo perdurará por siempre. Gracias por tu amor, tu ejemplo y los momentos compartidos. Tus hijas: Patricia y Liz; tus hijos políticos, tus nietos: Nico, Facu, Maca y Fede. Elevamos una oración en tu memoria.

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios