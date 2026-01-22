Necrológicas de hoy, jueves 22 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 22 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Cuffoni, Nelida
Falleció en Gral. Roca el 21/01/2026, sus compañeros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca participan su fallecimiento y acompañan a su hija Lujan en este doloroso momento.
VALLEJOS, NELIDA
Falleció en Neuquén, a los 88 años. Acompañamos a Juan y flia en este doloroso momento. todos los que trabajamos con vos, conocimos la pasión por tu trabajo, armar hermosos viajes con gran responsabilidad. Te voy a llevar en mi corazón. Paola Giaretto y flia.
PERCO, JORGE
Sus camaradas de la promoción XXIII del Liceo Militar General Espejo participan de su fallecimiento, acompañan a su familia en este duro momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.
Yahir, Miguel Mario
La Comunidad Educativa de la ESRN N° 151 René Favaloro participa con profundo pesar la partida de quien fuera estudiante de la escuela; acompaña a la familia en este doloroso momento y eleva a Dios una sentida oración para que su alma descanse en paz.
MARON, Elva «China»
Falleció el 20/12/2025 en Valcheta (R.N.) a los 96 años. A pesar de tu partida, tu recuerdo perdurará por siempre. Gracias por tu amor, tu ejemplo y los momentos compartidos. Tus hijas: Patricia y Liz; tus hijos políticos, tus nietos: Nico, Facu, Maca y Fede. Elevamos una oración en tu memoria.
