Necrológicas de hoy, jueves 3 de julio de 2025

Ladislada Remirez

18/04/1932 – 20/06/2025 El pasado viernes 20 de junio, en Buenos Aires, partió físicamente Negrita. Quienes la amamos, sus hijos Roberto y Kili Moya, Marisel Colosetti; sus hermanas Chiquita y Litita Remirez; sus nietos, bisnietos, sobrinos, hijos políticos y tantísimos amigos, sabemos que no se fue, se quedó en los recuerdos que nos hacen reír y en ese amor que no conoce despedidas.»Los que nos aman no se van, solo caminan un poco adelante».