Necrológicas de hoy, jueves 30 de octubre de 2025

MARIA DE LOS ANGELES DIAZ Falleció en General Roca los 49 años de edad. Su esposo Arsenio Luis, su hijo Valentin, su madre Laurentina Diaz, su padre Jose, sus tios, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

EDITH MONTIEL Al cumplirse el primer año de su partida, su esposo Juan Carlos, sus hijas Alejandra, Fernanda y Alfonsina, sus nietos Emilia, Agustin, Louisa, Julia y Zoe, la recuerdan con profundo amor y la tienen presente en cada momento de sus vidas.