Necrológicas de hoy, jueves 30 de octubre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, jueves 30 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Por Redacción

MARIA DE LOS ANGELES DIAZ

Falleció en General Roca los 49 años de edad. Su esposo Arsenio Luis, su hijo Valentin, su madre Laurentina Diaz, su padre Jose, sus tios, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

EDITH MONTIEL

Al cumplirse el primer año de su partida, su esposo Juan Carlos, sus hijas Alejandra, Fernanda y Alfonsina, sus nietos Emilia, Agustin, Louisa, Julia y Zoe, la recuerdan con profundo amor y la tienen presente en cada momento de sus vidas.

CARLOS AGUSTÍN ZANNI

Falleció en Gral. Roca a los 63 años. Sus hijos: Romina, Emilia y Martin y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 17 hs en Sala «D» de Villegas 1045, serán trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliado a SMATASERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Certificado según norma CWA 17493
