Necrológicas de hoy, jueves 30 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 30 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARIA DE LOS ANGELES DIAZ
Falleció en General Roca los 49 años de edad. Su esposo Arsenio Luis, su hijo Valentin, su madre Laurentina Diaz, su padre Jose, sus tios, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
EDITH MONTIEL
Al cumplirse el primer año de su partida, su esposo Juan Carlos, sus hijas Alejandra, Fernanda y Alfonsina, sus nietos Emilia, Agustin, Louisa, Julia y Zoe, la recuerdan con profundo amor y la tienen presente en cada momento de sus vidas.
CARLOS AGUSTÍN ZANNI
Falleció en Gral. Roca a los 63 años. Sus hijos: Romina, Emilia y Martin y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 17 hs en Sala «D» de Villegas 1045, serán trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliado a SMATASERVICIO: EMPRESA DINIELLO
