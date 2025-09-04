Necrológicas de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025

Roberto «Tito» Garrido La Comisión Directiva y socios de la C.A.F.I participan el fallecimiento de quien fuera Presidente de esta Cámara, destacando su invalorable aporte al desarrollo de la fruticultura valletana.Hacemos llegar a sus familiares el más sentido pésame ante tan irreparable pérdida.

Eduardo Guzman El Consorcio de Propietarios Barrio Parque participa con dolor el fallecimiento de nuestro vecino, uno de los fundadores del barrio, y acompaña a su familia en estos momentos tan tristes.

SILVIA SUSANA WHITE DE MARCHETTI Falleció en General Roca a los 71 años. Su esposo: Juan José Marchetti. Sus hijos: Alejandra, Diego y Diana. Su nieto Lisandro y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 12 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

