Necrológicas de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 4 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Roberto «Tito» Garrido
La Comisión Directiva y socios de la C.A.F.I participan el fallecimiento de quien fuera Presidente de esta Cámara, destacando su invalorable aporte al desarrollo de la fruticultura valletana.Hacemos llegar a sus familiares el más sentido pésame ante tan irreparable pérdida.
Eduardo Guzman
El Consorcio de Propietarios Barrio Parque participa con dolor el fallecimiento de nuestro vecino, uno de los fundadores del barrio, y acompaña a su familia en estos momentos tan tristes.
SILVIA SUSANA WHITE DE MARCHETTI
El Circulo de Odontólogos de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a sus socios y familia. Dr. Juan José Marchetti . Dr. Diego Marchetti y demás familiares en estos momentos de tanto dolor.
El Golf Club General Roca despide con profundo pesar, al Socio Roberto (Tito) Garrido, a quien recordaremos con mucho cariño. Acompañamos a Mirtha, a sus hijos Fernanda y Sebastián, y familia, en este triste momento.
Verónica, Maxi, y Tomás A. Rodríguez, participan de su fallecimiento y acompañan a Mirtha, Fernanda, Sebastián y demás familiares en tan triste y doloroso momento. –
Falleció en General Roca a los 71 años. Su esposo: Juan José Marchetti. Sus hijos: Alejandra, Diego y Diana. Su nieto Lisandro y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 12 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo. SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Ricardo Padin y flia. Participan el fallecimiento de su amigo Roberto y acompañan a Mirtha, Maria Fernanda, Sebastián y familia en este triste momento.
Carlos Eduardo Chaneton
Falleció el 1° de Septiembre en la Ciudad de Buenos Aires a los 79 años. Su esposa: María Sol; sus hijos: Amalia, Luciano, Tata y Juan Manuel; sus hijas políticas: Ana Laura Maglio y Melisa Aita Camps; sus nietos: Manuel del Pino y Lorenzo Chaneton, comunican su deceso y lo despiden con profundo afecto.
