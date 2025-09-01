Necrológicas de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

JUAN GABRIEL DURAN

Falleció en General Roca a los 39 años. Su esposa: Viviana Ovejero. Sus hijos. Sus padres: Ángel Gabriel Durán y Marta Isabel Figueroa. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO