Necrológicas de hoy, lunes 19 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 19 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DE LA ROSA, ATILA EDGARDO
Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos: Stella, Silvina, Mariela y Alberto. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismo. Afiliado a Jardín del PilarSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
