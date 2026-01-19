Necrológicas de hoy, lunes 19 de enero de 2026

DE LA ROSA, ATILA EDGARDO

Falleció en General Roca a los 88 años. Sus hijos: Stella, Silvina, Mariela y Alberto. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 11 en el mismo. Afiliado a Jardín del PilarSERVICIO: EMPRESA DINIELLO