Necrológicas de hoy, lunes 23 de febrero de 2026

VACCARI, DR.OSCAR EDUARDO Con gran dolor participo el fallecimiento de mi querido sobrino Cacho Vaccari ocurrido el 16/02/2026 , a quien recordaré siempre con mucho cariño. Su tía Ana PastawskiEMPRESA DINIELLO

Sosa, Dora Fallecio en Gral Roca a los 83 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados ayer en salon Eros de Av Roca 649 de 14 a 17hs seran destinados a cremacion.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales