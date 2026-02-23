Necrológicas de hoy, lunes 23 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 23 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
VACCARI, DR.OSCAR EDUARDO
Con gran dolor participo el fallecimiento de mi querido sobrino Cacho Vaccari ocurrido el 16/02/2026 , a quien recordaré siempre con mucho cariño. Su tía Ana PastawskiEMPRESA DINIELLO
Sosa, Dora
Fallecio en Gral Roca a los 83 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados ayer en salon Eros de Av Roca 649 de 14 a 17hs seran destinados a cremacion.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Carrera, Delia
Fallecio en Gral Roca a los 92 años de edad.Sus familiares participan su deceso communicando que sus restos traslados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibiran sepultura hoy a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Servicios Sociales
