Necrológicas de hoy, lunes 6 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, lunes 6 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FANNY THOMASSET VDA. DE PASARON
Falleció en Gral. Roca a los 92 años. Sus hijos: Estela, Patricia y Ernesto. Sus hijos políticos: Vicente Pili y María Cristina Díaz. Sus nietos. Sus bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura hoy a las 11.30 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ELISA ELSA KRANKE VDA. DE PANELO
Falleció en Gral. Roca a los 97 años. Sus hijos: Mónica y Ernesto. Sus hijos políticos: Carlos Bermejo y Patricia Kucich. Sus nietos. Sus bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
