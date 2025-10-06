Necrológicas de hoy, lunes 6 de octubre de 2025

FANNY THOMASSET VDA. DE PASARON

Falleció en Gral. Roca a los 92 años. Sus hijos: Estela, Patricia y Ernesto. Sus hijos políticos: Vicente Pili y María Cristina Díaz. Sus nietos. Sus bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura hoy a las 11.30 en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO