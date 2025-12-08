Necrológicas de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Miguel Angel Moya Marcelo Severini y flia acompañan a Mario Moya por el fallecimiento de su padre, enviándole todo su afecto y las condolencias más sentidas, deseando que él y su familia encuentren consuelo en el recuerdo y amor que los une.

MIGUEL ANGEL MOYA El Presidente de la Cooperativa Calf, Ing. Marcelo Severini, junto al Consejo de Administración, participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. MOYA MIGUEL ANGEL. En este momento de dolor, hace llegar a su familia y seres queridos su más sinceras y sentidas condolencias. Acompañándolos a todos ellos con respeto, solidaridad y afecto, en este momento de mucho dolor y tristeza.