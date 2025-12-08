Necrológicas de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, lunes 8 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Miguel Angel Moya
Marcelo Severini y flia acompañan a Mario Moya por el fallecimiento de su padre, enviándole todo su afecto y las condolencias más sentidas, deseando que él y su familia encuentren consuelo en el recuerdo y amor que los une.
MIGUEL ANGEL MOYA
El Presidente de la Cooperativa Calf, Ing. Marcelo Severini, junto al Consejo de Administración, participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. MOYA MIGUEL ANGEL. En este momento de dolor, hace llegar a su familia y seres queridos su más sinceras y sentidas condolencias. Acompañándolos a todos ellos con respeto, solidaridad y afecto, en este momento de mucho dolor y tristeza.
ARISTOBULO GONZALEZ
Falleció en General Roca a los 75 años. Su esposa: Silvia Susana Filet. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación e inhumación previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios