Necrológicas de hoy, martes 10 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 10 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Kloster, Juan
Antonio Angel Terbay y familia participan el fallecimiento de su amigo Juan, acompañando a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor.
URCERA, ERNESTO
Falleció en Viedma el 7 de febrero y sus restos fueron inhumados en la ciudad de San Antonio.Julio Viola y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su amigo Claudio y a toda la querida familia Urcera en este triste momento.
Lefiu, Jorge
Falleció en Cipolletti a los 65 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Maquinchao y velados ayer hasta las 11hs., recibieron sepultura en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
KLOSTER, JUAN REYMUNDO
Falleció en General Roca a los 93 años. Su esposa: Luigina Rosa Tasca, hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Llanca, Pedro
Falleció en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
URCERA, ERNESTO
Colaboradores de Grupo TSB, acompañamos a Claudio Urcera y familia en este momento de inmenso dolor ante la pérdida de su padre. Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, anhelando que los buenos recuerdos sirvan de fortaleza ante tan irreparable pérdida.
