Necrológicas de hoy, martes 10 de febrero de 2026

Kloster, Juan Antonio Angel Terbay y familia participan el fallecimiento de su amigo Juan, acompañando a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor.

URCERA, ERNESTO Falleció en Viedma el 7 de febrero y sus restos fueron inhumados en la ciudad de San Antonio.Julio Viola y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su amigo Claudio y a toda la querida familia Urcera en este triste momento.

Lefiu, Jorge Falleció en Cipolletti a los 65 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Maquinchao y velados ayer hasta las 11hs., recibieron sepultura en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

KLOSTER, JUAN REYMUNDO Falleció en General Roca a los 93 años. Su esposa: Luigina Rosa Tasca, hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su inhumación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Llanca, Pedro Falleció en Gral Roca a los 92 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos fueron destinados a cremacion. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.