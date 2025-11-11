Necrológicas de hoy, martes 11 de noviembre de 2025

LORIEN PORTALES MARTINEZ Falleció en San Rafael Mendoza a los 27 años de edad. Su esposo Walter, sus padres, tios, sobrinos, hermanos, abuelos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Traslado y Servicio.Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

TOMAS DR. RODRIGUEZ Falleció en General Roca. Su esposa: Mirta Susana Galeano. Sus hijos: Tomás Alberto, Verónica y Maximiliano. Su hijo político Carlos Bellini. Su nieta María Eugenia y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 13 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

TOMAS RODRIGUEZ Roque La Pusata – Adriana – Carriquiriborde – Mariela Garabito – Julieta Berduc y demás colaboradores del Estudio Jurídico participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a Susana, Verónica, Maxi, Tomas y Eugenia en este triste momento.

TOMAS RORIGUEZ Ricardo Padin y familia participan el fallecimiento del muy querido amigo y acompañan a Susana, hijos y flia en tan triste momento.

TOMAS DR. RODRIGUEZ Falleció en General Roca, 10-11-2025-El Colegio de Abogados Gral. Roca participa con pesar su fallecimiento acompañando a sus familiares en estos momentos dolorosos.

Tomas Rodríguez Mónica y Carlos Pochat participan el fallecimiento de su querido amigo Tomas, y acompañan con profundo pesar a su familia en este momento tan doloroso.

TOMAS RODRIGUEZ Consejeros, Cuerpo de Ventas y Personal de la Unidad de Negocios de General Roca, del Grupo Sancor Seguros, lamentan su deceso y acompañan a su familia, en este triste momento, elevando una oración en su memoria por su eterno y en paz descanso.

TOMAS RODRIGUEZ Los Lorenzo despedimos a Tomás con mucha tristeza. Lo conocimos antes de que designaran a Rolo en Roca. Desde nuestra llegada nos abrieron su casa y su amistad compartiendo muchos momentos felices y otros, no tanto. Nos queda el recuerdo reciente del festejo de mis 80 donde todavía lo disfrutamos contento y participativo… Un abrazo enorme a toda la familia, Susana, Tomasito, Vero y Maxi.EMPRESA DINIELLO

MAGDALENA BAYER SALVO Falleció en General Roca los 80 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salon Eros de Avda Roca 649, recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.