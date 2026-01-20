Necrológicas de hoy, martes 20 de enero de 2026

Salinas, Sabina Falleció en Gral.Roca a los 99 años. Abu simplemente Gracias! por tanta sabiduría y afecto. Un honor haber tenido una Sabina en nuestras vidas. Acompañamos a Marga y flia. Nalú, Fran y Silvia.

Churrarin Vda. de Prunetti., Nelida Agradecemos profundamente a todo el personal del Hospital de área de Picun Leufu guardia del dia 11/ 01/ 26, al personal de la Policía de la Unidad Novena, a los religiosos de la Iglesia Catolica y Evangélicas de la Localidad por la asistencia brindada.Especial e infinito reconocimiento a Laurita y Juancito Pelaez, y al personal de Clínica Pasteur.Hijos de Juan Miguel Prunetti

Bassi, Juan Carlos Su cuñada María Cristina Moreno, hijos y nietos lo despiden con pesar y acompañan a su esposa Raquel, y familia deseando consuelo.

Bassi, Juan Carlos Estudio Mabel Gonzalez participa el fallecimiento de su cliente y acompañan a su esposa Raquel e hijos Baldomero y Carlitos en este triste momento.

Planchart Vda de, Marta Personal y Comisión Directiva de Colegio Médico participan el fallecimiento de la madre de su asociada Dra. Norma Costanzo y la acompañan en este doloroso momento.

Bizzotto, Norberto Edgardo Falleció el 18 de enero. Todo el equipo de Phoenix Global Resources participa con dolor y acompaña en este triste momento a Pablo y su familia.