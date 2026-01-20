Necrológicas de hoy, martes 20 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 20 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Salinas, Sabina
Falleció en Gral.Roca a los 99 años. Abu simplemente Gracias! por tanta sabiduría y afecto. Un honor haber tenido una Sabina en nuestras vidas. Acompañamos a Marga y flia. Nalú, Fran y Silvia.
Churrarin Vda. de Prunetti., Nelida
Agradecemos profundamente a todo el personal del Hospital de área de Picun Leufu guardia del dia 11/ 01/ 26, al personal de la Policía de la Unidad Novena, a los religiosos de la Iglesia Catolica y Evangélicas de la Localidad por la asistencia brindada.Especial e infinito reconocimiento a Laurita y Juancito Pelaez, y al personal de Clínica Pasteur.Hijos de Juan Miguel Prunetti
Bassi, Juan Carlos
Su cuñada María Cristina Moreno, hijos y nietos lo despiden con pesar y acompañan a su esposa Raquel, y familia deseando consuelo.
Bassi, Juan Carlos
Estudio Mabel Gonzalez participa el fallecimiento de su cliente y acompañan a su esposa Raquel e hijos Baldomero y Carlitos en este triste momento.
Planchart Vda de, Marta
Personal y Comisión Directiva de Colegio Médico participan el fallecimiento de la madre de su asociada Dra. Norma Costanzo y la acompañan en este doloroso momento.
Bizzotto, Norberto Edgardo
Falleció el 18 de enero. Todo el equipo de Phoenix Global Resources participa con dolor y acompaña en este triste momento a Pablo y su familia.
Churrarin Vda. de Prunetti., Nelida
Falleció el 14/01/26 a la edad de 94 años.Acompañan en estos momentos dolorosos sus hijos, Nene, Chopo, Any, Genny y Joselito, hijos políticos y nietos. Recibiendo Cristiana Sepultura en el cementerio de Picun Leufu. Descansa en paz, mamá
