Necrológicas de hoy, martes 26 de agosto de 2025

CARLOS LUIS ROMERO Querido Carloncho, perder un amigo como vos significa para nosotros, llevar de ahora en más gran dolor en el alma.Tus amigos de toda la vida acompañamos a su esposa é hijos

Claudio Enrique Dr. ACOSTA El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén participa el fallecimiento de quien fuera abogado de la matrícula. Acompañamos a su hija Florencia, a familiares y amigos, en estos momentos de profundo dolor.