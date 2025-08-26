ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Necrológicas de hoy, martes 26 de agosto de 2025

Las necrológicas del día de hoy, martes 26 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

CARLOS LUIS ROMERO

Querido Carloncho, perder un amigo como vos significa para nosotros, llevar de ahora en más gran dolor en el alma.Tus amigos de toda la vida acompañamos a su esposa é hijos

Claudio Enrique Dr. ACOSTA

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén participa el fallecimiento de quien fuera abogado de la matrícula. Acompañamos a su hija Florencia, a familiares y amigos, en estos momentos de profundo dolor.

Hebe de Camara

La comunidad educativa del Instituto Pablo VI y la Asociación Educacional Pablo VI lamentan su fallecimiento, y acompañan a su hija Sandra Camara, Directora General de Educación Privada del Consejo Provincial de Educación, y familia en este momento de dolor.

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

IA

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios