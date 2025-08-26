Necrológicas de hoy, martes 26 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 26 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CARLOS LUIS ROMERO
Querido Carloncho, perder un amigo como vos significa para nosotros, llevar de ahora en más gran dolor en el alma.Tus amigos de toda la vida acompañamos a su esposa é hijos
Claudio Enrique Dr. ACOSTA
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén participa el fallecimiento de quien fuera abogado de la matrícula. Acompañamos a su hija Florencia, a familiares y amigos, en estos momentos de profundo dolor.
Hebe de Camara
La comunidad educativa del Instituto Pablo VI y la Asociación Educacional Pablo VI lamentan su fallecimiento, y acompañan a su hija Sandra Camara, Directora General de Educación Privada del Consejo Provincial de Educación, y familia en este momento de dolor.
