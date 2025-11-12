Necrológicas de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 12 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Con profundo dolor despedimos al querido Tomás y acompañamos a Susana, Verónica, Euge, Maxi y Tomás (h) frente a esta irreparable pérdida. Oscar, Tony y Jorge
Abrazamos a Susana y familia, sintiendo su pena. Tomás estará siempre en la memoria de tantos buenos momentos compartidos. Marta, Francisco López Raffo y familia.
TOMAS DR. RODRIGUEZ
Falleció en General Roca. Su esposa: Mirta Susana Galeano. Sus hijos: Tomás Alberto, Verónica y Maximiliano. Su hijo político Carlos Bellini. Su nieta María Eugenia y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 13 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Silvia Heier y Carlos Ancaten lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo, acompañando a sus familiares en estos momentos dolorosos.
Balladini Alberto y flia. participan su fallecimiento y acompañan aSusana, Verónica, Tomás, Maxi, Eugenia y demás familiares en tan doloroso momento a quien fuera por encima de profesional el Derecho, una persona de bien y que ha dejado un recuerdo imborrable en su paso por esta vida.
Las familias Baqueiro y Llorente despiden al muy querido amigo y acompañan a Susy, Tomas , Vero , Maxi y su nieta Maria Eugenia en estos momentos tan tristes.
Ricardo Padin y familia participan el fallecimiento del muy querido amigo y acompañan a Susana, hijos y flia en tan triste momento.
NIEVES GATICA VDA. DE ACEVEDO
Falleció en General Roca a los 81 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 10,30 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Estudio Tempone participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez y acompaña a su familia en este momento especial.-
LORIEN PORTALES MARTINEZ
Falleció en San Rafael Mendoza a los 27 años de edad. Su esposo Walter, sus padres, tios, sobrinos, hermanos, abuelos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Traslado y Servicio.Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
Roque La Pusata – Adriana – Carriquiriborde – Mariela Garabito – Julieta Berduc y demás colaboradores del Estudio Jurídico participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a Susana, Verónica, Maxi, Tomas y Eugenia en este triste momento.
Familia Garrido-Centeno, Mirtha, Fernanda y Sebastián, despiden con gran tristeza a nuestro querido amigo Tomás y acompañan a su familia Susana, Tomás hijo, Maxi y nieta en este momento de dolor.
MAGDALENA BAYER SALVO
Falleció en General Roca los 80 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salon Eros de Avda Roca 649, recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
JUAN GREGORIO MONTENEGRO
Falleció en Allen a los 71 años de edad. Su esposa, sus hijos, sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Sala Velatoria de calle San Martin y Occonnor de la Localidad de Maquinchao recibieron sepultura en la necrópolis local. Traslado y Servicio. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
Eduardo y Gloria Labat participan el fallecimiento de su amigo Dr. Tomás Rodríguez y acompañan a su familia en tan doloroso momento.
Jorge y Mabel Audisio participan el fallecimiento de su amigo Dr. Tomás Rodríguez y acompañan a sus familiares en estos momentos de profunda tristeza.
Jockey Club de General Roca, participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez, ex presidente e integrante de la Comisión Directiva. Acompaña a su familia en tan doloroso trance.
Los compañeros de trabajo acompañan con profundo pesar al Ing. Carlos Bellini y a su esposa Verónica Rodríguez ante tan dolorosa perdida.
Consorcio Edificio Sancor II participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.
Acompañamos con mucho cariño a Maxi, Vero, Tomás, Euge y Susana y a toda la familia Rodríguez en estemomento tan triste.Se fue Tomás, un gran padre yuna gran persona, generoso, respetado y querido portoda la comunidad. Estamos con vos Maxi !!! Tus amigos. Mole, Gonza, Fer, Cone, Guille, Rodrigo, Miguel, Coco, Jorge, Liso, Oscar, Topo,Sapo, Cuasi, Enano, Turco, José, Juani, Rami, Momo.
Los Lorenzo despedimos a Tomás con mucha tristeza. Lo conocimos antes de que designaran a Rolo en Roca. Desde nuestra llegada nos abrieron su casa y su amistad compartiendo muchos momentos felices y otros, no tanto. Nos queda el recuerdo reciente del festejo de mis 80 donde todavía lo disfrutamos contento y participativo… Un abrazo enorme a toda la familia, Susana, Tomasito, Vero y Maxi.EMPRESA DINIELLO
