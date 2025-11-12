Necrológicas de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Tomas Rodriguez Con profundo dolor despedimos al querido Tomás y acompañamos a Susana, Verónica, Euge, Maxi y Tomás (h) frente a esta irreparable pérdida. Oscar, Tony y Jorge

Tomás Rodríguez Abrazamos a Susana y familia, sintiendo su pena. Tomás estará siempre en la memoria de tantos buenos momentos compartidos. Marta, Francisco López Raffo y familia.

TOMAS DR. RODRIGUEZ Falleció en General Roca. Su esposa: Mirta Susana Galeano. Sus hijos: Tomás Alberto, Verónica y Maximiliano. Su hijo político Carlos Bellini. Su nieta María Eugenia y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 13 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibirán sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Tomas Rodriguez Silvia Heier y Carlos Ancaten lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo, acompañando a sus familiares en estos momentos dolorosos.

TOMAS RODRIGUEZ Balladini Alberto y flia. participan su fallecimiento y acompañan aSusana, Verónica, Tomás, Maxi, Eugenia y demás familiares en tan doloroso momento a quien fuera por encima de profesional el Derecho, una persona de bien y que ha dejado un recuerdo imborrable en su paso por esta vida.

Tomas Rodriguez Las familias Baqueiro y Llorente despiden al muy querido amigo y acompañan a Susy, Tomas , Vero , Maxi y su nieta Maria Eugenia en estos momentos tan tristes.

TOMAS RORIGUEZ Ricardo Padin y familia participan el fallecimiento del muy querido amigo y acompañan a Susana, hijos y flia en tan triste momento.

NIEVES GATICA VDA. DE ACEVEDO Falleció en General Roca a los 81 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 10,30 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Tomás Dr. Rodriguez Estudio Tempone participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez y acompaña a su familia en este momento especial.-

LORIEN PORTALES MARTINEZ Falleció en San Rafael Mendoza a los 27 años de edad. Su esposo Walter, sus padres, tios, sobrinos, hermanos, abuelos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Traslado y Servicio.Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

TOMAS RODRIGUEZ Roque La Pusata – Adriana – Carriquiriborde – Mariela Garabito – Julieta Berduc y demás colaboradores del Estudio Jurídico participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a Susana, Verónica, Maxi, Tomas y Eugenia en este triste momento.

Tomas Rodriguez Familia Garrido-Centeno, Mirtha, Fernanda y Sebastián, despiden con gran tristeza a nuestro querido amigo Tomás y acompañan a su familia Susana, Tomás hijo, Maxi y nieta en este momento de dolor.

MAGDALENA BAYER SALVO Falleció en General Roca los 80 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salon Eros de Avda Roca 649, recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

JUAN GREGORIO MONTENEGRO Falleció en Allen a los 71 años de edad. Su esposa, sus hijos, sus hermanos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Sala Velatoria de calle San Martin y Occonnor de la Localidad de Maquinchao recibieron sepultura en la necrópolis local. Traslado y Servicio. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

TOMAS DR. RODRIGUEZ Eduardo y Gloria Labat participan el fallecimiento de su amigo Dr. Tomás Rodríguez y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

TOMAS DR. RODRIGUEZ Jorge y Mabel Audisio participan el fallecimiento de su amigo Dr. Tomás Rodríguez y acompañan a sus familiares en estos momentos de profunda tristeza.

Tomas Dr. Rodriguez Jockey Club de General Roca, participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez, ex presidente e integrante de la Comisión Directiva. Acompaña a su familia en tan doloroso trance.

Tomas Rodriguez Los compañeros de trabajo acompañan con profundo pesar al Ing. Carlos Bellini y a su esposa Verónica Rodríguez ante tan dolorosa perdida.

Tomas Rodriguez Consorcio Edificio Sancor II participa el fallecimiento del Dr. Tomás Rodriguez y acompaña a sus familiares en este doloroso momento.

Tomas Rodriguez Acompañamos con mucho cariño a Maxi, Vero, Tomás, Euge y Susana y a toda la familia Rodríguez en estemomento tan triste.Se fue Tomás, un gran padre yuna gran persona, generoso, respetado y querido portoda la comunidad. Estamos con vos Maxi !!! Tus amigos. Mole, Gonza, Fer, Cone, Guille, Rodrigo, Miguel, Coco, Jorge, Liso, Oscar, Topo,Sapo, Cuasi, Enano, Turco, José, Juani, Rami, Momo.