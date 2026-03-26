Por 22 toneladas de carne, China suspendió a un frigorífico de Buenos Aires y activó una «férrea oposición» del Gobierno

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en conjunto con la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, puso en marcha un protocolo de emergencia para revertir la suspensión impuesta por la Aduana de China (GACC) a la planta de faena del frigorífico ArreBeef, ubicada en la localidad bonaerense de Pérez Millán. La medida se tomó luego de que las autoridades de ese país informaran el hallazgo de restos de cloranfenicol en un contenedor de 22 toneladas de carne.

Según información a la que accedió Clarín, el incidente con el cargamento de carne se notificó el pasado jueves 19 a través de la agregaduría agrícola argentina en Beijing. La respuesta fue inmediata: el viernes 20 se activó una mesa de trabajo de urgencia entre autoridades del Senasa, especialistas de Sanidad Animal y representantes de la empresa para coordinar una estrategia de «férrea oposición» técnica.

El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que está estrictamente prohibido en la Argentina para su uso en animales de consumo desde el año 1995, por lo que las autoridades sospechan de un «falso positivo» o una derivación de otra sustancia similar.

Trazabilidad y defensa técnica

La estrategia argentina se basa en la solidez del programa nacional de control de residuos. El sistema de trazabilidad permite rastrear el lote afectado hasta el campo de origen de los animales, una herramienta que el Gobierno ya puso a disposición del GACC para dar garantías de inocuidad. Durante el último fin de semana largo, los equipos técnicos trabajaron en una presentación formal que busca demostrar que se trata de un caso aislado.

El objetivo diplomático es doble: por un lado, lograr que la suspensión no afecte a otros embarques de la misma empresa que ya se encuentran navegando hacia China; y por otro, conseguir el levantamiento de la restricción a la brevedad. Existe un antecedente favorable en 2016, cuando un incidente similar con la empresa Ecocarnes fue superado tras las gestiones pertinentes.

El contexto comercial y el empleo

En el sector exportador existe la lectura de que China está profundizando las restricciones a las importaciones —como ocurrió recientemente con restos de malezas en soja argentina— como una señal política hacia sus propios productores rurales.

En cuanto al impacto en la firma ArreBeef, la situación se encuentra contenida, ya que la empresa cuenta con otra planta de faena (ex Finexcor) en Quilmes desde la cual puede mantener sus operaciones hacia el gigante asiático. Respecto a la situación laboral en Pérez Millán, donde operan unas 900 personas efectivas, se aclaró que la merma en contrataciones temporales registrada en los últimos meses responde a una cuestión estacional de faena y no directamente al conflicto diplomático actual.

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