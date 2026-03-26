Nuevo jugador internacional irrumpe en Vaca Muerta tras una operación estratégica de Pluspetrol

La operación refuerza la presencia de capitales extranjeros en la Cuenca Neuquina y acompaña la estrategia del gobierno provincial para potenciar el desarrollo energético. Foto gentileza.

La petrolera Pluspetrol acordó la cesión de parte de sus activos estratégicos en la Cuenca Neuquina a la firma de capitales estadounidenses JPM Energía S.A., en una operación que marca un nuevo hito en el proceso de internacionalización de Vaca Muerta.

El acuerdo contempla la transferencia del 80% de participación en la UTE Los Toldos I Sur y del 50 por ciento en la concesión no convencional y de transporte de gas en Pampa de las Yeguas I. Se trata de áreas donde Pluspetrol se desempeñaba hasta el momento como operador, lo que resalta la relevancia de los activos involucrados en la transacción.

La llegada de JPM Energía S.A. refuerza la presencia de inversores extranjeros en la formación neuquina y confirma el creciente interés internacional en el potencial hidrocarburífero de la región. Desde el sector destacan que este tipo de operaciones no solo aportan capital, sino también tecnología y know-how para el desarrollo de recursos no convencionales.

La novedad se conoció tras la reciente visita del gobernador Rolando Figueroa a Houston, en Estados Unidos, donde mantuvo encuentros con referentes del sector energético. El objetivo del viaje fue posicionar a Vaca Muerta en el escenario global y atraer nuevas inversiones que impulsen la producción.

Durante su estadía, el mandatario provincial anunció una serie de beneficios fiscales orientados específicamente al desarrollo de proyectos no convencionales. Estas medidas buscan mejorar la competitividad del sector y generar condiciones favorables para el desembarco de nuevos operadores.

Asimismo, Figueroa adelantó la puesta en marcha de nuevas licitaciones en áreas estratégicas de Vaca Muerta. La iniciativa apunta a ampliar la base de empresas activas en la cuenca y acelerar el ritmo de crecimiento productivo, especialmente en segmentos vinculados al gas.

En esa línea, también se comunicaron incentivos específicos para proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), considerados clave para la inserción de Argentina en los mercados internacionales de energía. El desarrollo de esta industria es visto como una oportunidad para diversificar exportaciones y generar divisas.

Desde el gobierno provincial remarcaron que la combinación de reglas claras, estabilidad jurídica e incentivos fiscales constituye un factor determinante para sostener el crecimiento del sector energético. En ese marco, destacaron que la llegada de nuevos capitales es una señal positiva para la economía regional.

El avance de inversiones extranjeras en la Cuenca Neuquina se da en un contexto de creciente demanda global de energía, donde los recursos no convencionales de Vaca Muerta aparecen como una alternativa estratégica. La consolidación de este tipo de acuerdos podría marcar una nueva etapa en el desarrollo del principal reservorio hidrocarburífero del país.