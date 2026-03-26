Valentina Norte: el municipio detalló los impedimentos para obras de gas y los vecinos piden soluciones

Vecinos del sector Ferroviario, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto de Neuquén, realizaron una medida de fuerza con interrupción de tránsito el miércoles por la tarde. El reclamo se centró en la falta de conexión a la red de gas natural, una situación que los manifestantes calificaron como prioritaria ante el descenso de las temperaturas en la región.

Ante el conflicto, la Municipalidad de Neuquén detalló las condiciones jurídicas que afectan a los sectores Ferroviario y Aeroclub.

Según el informe oficial, el municipio no cuenta con la potestad legal para intervenir debido a que los terrenos no forman parte del patrimonio municipal.

Sector Ferroviario: las tierras pertenecen al Estado nacional. La normativa de obra pública establece que la contratación de mejoras solo puede ser efectuada por el titular del dominio. El municipio indicó que el canal de gestión con la administración central se interrumpió, impidiendo obtener las autorizaciones necesarias.

las tierras pertenecen al Estado nacional. La normativa de obra pública establece que la contratación de mejoras solo puede ser efectuada por el titular del dominio. El municipio indicó que el canal de gestión con la administración central se interrumpió, impidiendo obtener las autorizaciones necesarias. Sector Aeroclub: la limitación es de índole privada. Al tratarse de lotes con dueños particulares, el municipio requiere el aval formal de los propietarios para la ejecución de infraestructura, condición que no se ha cumplido.

Desde el Ejecutivo local señalaron que intervenir en estas condiciones representaría una irregularidad administrativa ante el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, los vecinos manifestaron que la falta de servicios condiciona la habitabilidad del sector y solicitaron que los organismos correspondientes agilicen la regularización dominial de los lotes para permitir el avance de las redes de gas y agua.