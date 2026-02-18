Necrológicas de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 18 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
RUIZ, JOSE
Fallecio en Gral. Roca a los 84 años. Su esposa: Guadalupe Rodriguez. Sus hijos: Maria Jose y Juan Jose. Hijos politicos, nieto y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado Asoc. BancariaSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA
Fallecio en Gral. Roca a los 42 años. Su esposo: Juan Ignacio Main. Sus hijas: Alma y Canela. Sus padres: Roque Garcia y Nelida Fernandez. Sus padres politicos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes de 10 a 12 recibiran sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SSRVICIO: EMPRESA DINIELLO
GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA
Fundación Fedinus e Instituto Nuevo Siglo participan su fallecimiento y acompañan a Alma, Canela y Juan ante tan irreparable perdida. Sus restos seran inhumados hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO
Quesada, Abel
Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Helios de Av Roca 649 de 8 a 11 Hs. seran destinados a cremacion.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
