Necrológicas de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

RUIZ, JOSE Fallecio en Gral. Roca a los 84 años. Su esposa: Guadalupe Rodriguez. Sus hijos: Maria Jose y Juan Jose. Hijos politicos, nieto y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado Asoc. BancariaSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA Fallecio en Gral. Roca a los 42 años. Su esposo: Juan Ignacio Main. Sus hijas: Alma y Canela. Sus padres: Roque Garcia y Nelida Fernandez. Sus padres politicos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes de 10 a 12 recibiran sepultura previo oficio religioso en la capilla del mismo.SSRVICIO: EMPRESA DINIELLO

GARCIA DE MAIN, VANESA VALERIA Fundación Fedinus e Instituto Nuevo Siglo participan su fallecimiento y acompañan a Alma, Canela y Juan ante tan irreparable perdida. Sus restos seran inhumados hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO