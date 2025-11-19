Necrológicas de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

DOLORES PARDO de ARCOS VDA. DE IBAÑEZ Falleció en Gral. Roca a los 98 años. Sus familiares comunican su deceso y que sus restos recibirán sepultura hoy a las 9 en la necrópolis localSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

JOSE RICARDO SOTO Falleció en Gral. Roca a los 70 años. Su esposa: Luisa Torres. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en la necrópolis local, previo oficio religiosoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

JUAN GARDES La comisión de asociados y empleados del Banco Credicoop Coop. Ltdo. despiden a Juan Gardes y acompañan a su familia en este momento de profundo dolor.

GERARDO OTTO BIRNMANN Falleció en Gral. Roca a los 87 años. Su esposa: Marta Potast. Sus hijos: Nelson, Carlos y Fernando. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibirán sepultura hoy a las 10 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la Capilla del mismo. Afiliado a Direc. Obra Social Serv. Penit. FederalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ELIDA ACUÑA VDA. DE COLILAF Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus hijos: Gustavo, Lorena, Vanesa y Aldo. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11 en la Necrópolis Local, previo oficio religiosoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

malvina prado Falleció el 16/11/2025 a la edad de 83 años. Sus familiares informan que sus restos fueron despedidos el 17 de noviembre de 7 a 12 hs. en Av. Colon 260.,y trasladados al cementerio local de Ingeniero Huergo. Te deseamos paz en tu descanso. Traslado a cargo de Empresa Funeraria San José.

esther laura sierro Falleció el 17/11/2025 a la edad de 80 años Sus familiares informan que sus restos fueron despedidos el el mismo día, de 13:30 a 18 hs. en Av. Colon 260 y trasladados al cementerio local de Ingeniero Huergo.Te deseamos paz en tu descanso. Traslado a cargo de Empresa Funeraria San José.