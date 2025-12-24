Necrológicas de hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 24 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
HIBERNON, GABRIEL
El Colegio de Arquitectos de Rio Negro expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amistades y colegas del arquitecto Gabriel Hibernon, fallecido el 19 de diciembre.Gabriel fue un colaborador permanente de nuestra institución y desempeño con compromiso y responsabilidad distintos cargos dentro del colegio, acompañando siempre una incansable defensa de la profesión.Su labor y vocación dejaron una huella profunda, tanto en su ciudad adoptiva de San Antonio Oeste como en toda la provincia de Rio Negro. Su legado profesional y humano permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él el ejercicio de la arquitectura.
JALIL, ELIAS
Comisión Directiva de la Asociación Libanesa de General Roca, acompaña con un cálido abrazo a nuestro querido presidente, Jose, y familia, por el fallecimiento de su hermano Elías.
