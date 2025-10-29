Necrológicas de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

JORGE LUIS HERNANDEZ

Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su esposa Marta Althabe, sus hijos Nicolas, Juan Pablo, Federico, sus hijas políticas, sus hermanos, sus nietos Natali,Rocio, Azul, Gazmin, Gael y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 serán destinados a cremación. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS