Necrológicas de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 29 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

JORGE LUIS HERNANDEZ

Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su esposa Marta Althabe, sus hijos Nicolas, Juan Pablo, Federico, sus hijas políticas, sus hermanos, sus nietos Natali,Rocio, Azul, Gazmin, Gael y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 serán destinados a cremación. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS

ROBERTO MERCANTE

La Asociación Mutual Bancarios de Rio Negro, La Asociación Bancaria Seccional Rio Negro Oeste y el Centro de Jubilados Bancarios, participan el fallecimiento de su asociado y afiliado, acompañando a sus familiares y amigos ante tan irreparable pérdida.

