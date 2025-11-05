Necrológicas de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 5 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
jerónima josefa Acosta vda. de Báez
Instituto Radiológico General Roca SRL , participa el fallecimiento de la sra. madre del doctor Roberto Baezacompañando a el y familia en estos momentos de tanto dolor
JERÓNIMA ACOSTA
Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan el fallecimiento de la madre de su asociado Dr. Roberto Baez y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.
JOSE LUIS MORALES
Falleció en General Roca los 48 años de edad. Su esposa Mirta Caniupan, sus hijos, sus padres, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliado a UATRE. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
RAUL MANFREDO DE GROSSI
Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su esposa , sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Sala A de Belgrano 678 de Cervantes, serán destinados a cremacion el dia de mañana. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
ROSALVA DEL CARMEN BRIONES
Falleció en General Roca los 95 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Logos de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
Antonio Vasco
Las autoridades y el personal de la Caja Previsional para Profesionales de la Provincia del Neuquén lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra compañera Laura Karina Vasco, el día 03 de noviembre de 2025.Hacemos llegar nuestras condolencias y acompañamos a Laura y su familia en este momento de tan inmenso pesar.
ISABEL HERRERA
Falleció en General Roca a los 90 años. Su hija Patricia, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
OSCAR VAZQUEZ
Falleció en Neuquén el 3 de noviembre de 2025. José Vazquez y familia despiden a su hermano Cacho, con mucho afecto. Abrazan en el dolor con el deseo de una pronta resignación a su esposa Mirtha; a sus hijos Gastón, Laura, Maxi; y a sus nietas y nieto; haciéndolo extensivo al resto de los familiares y amigos. ¡Hasta siempre Cacho!. Sus restos fueron trasladados al cementerio Central de Neuquén.
ELSA VAZQUEZ MARTINEZ
Falleció en General Roca los 91 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.
JERONIMA JOSEFA ACOSTA VDA. DE BAEZ
Falleció en General Roca a los 91 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 18.30 previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
