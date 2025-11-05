Necrológicas de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

jerónima josefa Acosta vda. de Báez Instituto Radiológico General Roca SRL , participa el fallecimiento de la sra. madre del doctor Roberto Baezacompañando a el y familia en estos momentos de tanto dolor

JERÓNIMA ACOSTA Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan el fallecimiento de la madre de su asociado Dr. Roberto Baez y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

JOSE LUIS MORALES Falleció en General Roca los 48 años de edad. Su esposa Mirta Caniupan, sus hijos, sus padres, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Afiliado a UATRE. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.

RAUL MANFREDO DE GROSSI Falleció en General Roca los 75 años de edad. Su esposa , sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Sala A de Belgrano 678 de Cervantes, serán destinados a cremacion el dia de mañana. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.

ROSALVA DEL CARMEN BRIONES Falleció en General Roca los 95 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Logos de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

Antonio Vasco Las autoridades y el personal de la Caja Previsional para Profesionales de la Provincia del Neuquén lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra compañera Laura Karina Vasco, el día 03 de noviembre de 2025.Hacemos llegar nuestras condolencias y acompañamos a Laura y su familia en este momento de tan inmenso pesar.

ISABEL HERRERA Falleció en General Roca a los 90 años. Su hija Patricia, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

OSCAR VAZQUEZ Falleció en Neuquén el 3 de noviembre de 2025. José Vazquez y familia despiden a su hermano Cacho, con mucho afecto. Abrazan en el dolor con el deseo de una pronta resignación a su esposa Mirtha; a sus hijos Gastón, Laura, Maxi; y a sus nietas y nieto; haciéndolo extensivo al resto de los familiares y amigos. ¡Hasta siempre Cacho!. Sus restos fueron trasladados al cementerio Central de Neuquén.

ELSA VAZQUEZ MARTINEZ Falleció en General Roca los 91 años de edad. Sus hijos, hijos politicos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Helios de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES – TRASLADOS – SEPELIOS.