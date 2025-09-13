ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, sábado 13 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

ANGELA FIOQUETI VDA. DE STANCICH

Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes serán cremados hoy previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

OMAR TAPÍA

Policlínico Modelo de Cipolletti S.A. participa el fallecimiento de un gran colaborador de la institución acompañando a su familia en tan doloroso momento

OMAR TAPÍA

Dr. Salvador Scafidi, y familia participan el fallecimiento de su gran amigo acompañando a su familia en tan doloroso momento.

