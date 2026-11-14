Necrológicas de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

ODIN, RAFAELA Falleció en Neuquén el día 11 de Noviembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 10:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

LANDAETA, MARCIANO ARGENTINO Falleció en Neuquén el día 12 de Noviembre, a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF