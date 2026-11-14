Dignidad, concordia y bien común: el mensaje de León XIV que resonó en Neuquén

La visita del papa León XIV a la Argentina todavía resuena en Neuquén, desde donde partió una delegación de más de 500 jóvenes y fieles de la iglesia católica. El obispo Fernando Croxatto regresó a la capital provincial conmovido por las palabras del pontífice, pero sobre todo por su calidez y la espontaneidad que “fue soltando” con el correr de los días.



Al inicio de la conferencia de prensa que dio ayer por la mañana, Croxatto buscaba las palabras adecuadas para definir todo lo vivido. Las encontró en una sencilla expresión: “Es una bendición”. Subrayó que el pueblo argentino “ha sentido que Dios ha salido a su encuentro a través de este hermano, el papa León XIV”.



El obispo se quedó maravillado por “su calidez, su mirada, su escucha atenta, su cercanía”, pese a los protocolos que lo tenían “ bastante acorralado”. Sostuvo que, sin duda, su llegada movilizó a fieles y no creyentes: “Se paró por un momento toda esta Argentina nuestra”.



Más allá de la emoción, invitó a detenerse en el mensaje. “Ese clima fue muy hermoso, pero yo quisiera que ahora pudiéramos ver cómo acopiar y empezar a escuchar con más detenimiento todas las palabras que nos dijo el papa”, comentó. En esa lectura, señaló tres ejes centrales: la dignidad humana, la concordia y el bien común.

Croxatto brindó una conferencia de prensa en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

El mensaje del papa León XIV en clave Vaca Muerta

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Croxatto llevó el mensaje papal al territorio neuquino. Frente a una provincia que crece al ritmo de Vaca Muerta, se preguntó: “¿A qué precio se va avanzando?”. Sostuvo que, pese a las proyecciones de crecimiento económico de Neuquén, no se traduce en mejores condiciones de vida para toda la comunidad. “Lo cierto es que no puedo dejar de mirar hoy la realidad que tengo al lado”, reflexionó.



Le preocupa que el malestar social se vuelva parte de la cotidianidad. “El peligro siempre está en acostumbrarnos a que no haya trabajo, que no haya condiciones de vida dignas”, planteó y expresó: “Así como actuamos con tanta rapidez ahora que se nos vino encima la fecha de las elecciones, también decidamos rápido pensando en el sufrimiento y en la vulnerabilidad de las personas”.



Desde esa mirada, Neuquén tiene el desafío de que el crecimiento económico no conviva con la indiferencia frente a quienes quedan al margen. “La economía no puede estar primero antes que la persona, la persona está primero que la economía, la economía está como servicio”, insistió al retomar la frase de León XIV que recorrió el mundo.



Señaló que la dignidad humana y el bien común, los otros ejes que destacó Croxatto, interpelan tanto a quienes toman decisiones como a una sociedad que necesita reconocerse en las dificultades de sus vecinos: «Hay que comprometerse con el otro».



La emoción del encuentro con León XIV puede convertirse en un punto de partida. El obispo confió en que las palabras del papa encontrarán en “tierra buena” para crecer y “no se echará a perder lo que el paso del papa ha dejado».

Espera que el mensaje del papa León XIV cale hondo en las autoridades y en la sociedad. (Foto: Cecilia Maletti).

Papa León XIV: la construcción de un propio legado

El paso de León XIV por el país dejó en claro que el pontífice no busca replicar exactamente el perfil de Francisco, sino que comenzó a trazar su propio camino con una impronta distintiva. El obispo, Fernando Croxatto, destacó que el estilo del papa se caracteriza por una profunda espiritualidad y por el uso constante de imágenes bíblicas del Antiguo Testamento para transmitir sus enseñanzas.

Ese sello personal se refleja en la manera de estructurar sus mensajes. Apela a conceptos claros como la centralidad de la persona y la necesidad de custodiar la dignidad humana. Para el obispo neuquino, estas definiciones marcan el inicio de un pontificado con voz propia, capaz de interpelar a las sociedades contemporáneas a través de un discurso firme, pero despojado de agresividad.

Leyó el mensaje del papa en clave Vaca Muerta. (Foto: Cecilia Maletti).

La polémica del sector VIP en la misa del papa León XIV

Uno de los momentos que generó mayor malestar durante las actividades centrales fue la disposición de una carpa exclusiva y un sector VIP que albergó a diversas figuras de la farándula y la política. Esta zona preferencial contrastó con el sacrificio de miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar de las celebraciones.

Ante la controversia, Croxatto reconoció sin rodeos que se trató de una «desubicación» y un despliegue organizativo exagerado que no estuvo a la altura del contexto.

Sin embargo, el obispo invitó a no perder de foco lo verdaderamente importante: «Es como en el famoso cuento, alguien que me señala dónde está la estrella y me quedo mirando el dedo. Entonces, no miremos el dedo, miremos lo que realmente es válido e importante para nosotros».