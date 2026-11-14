Compró un viñedo de 22 hectáreas en la Patagonia que llevaba seis años improductivo: busca producir 150 mil litros y exportar botellas a Inglaterra y Francia

Miguel Ángel Delgado y otros socios apostaron por recuperar un viñedo de 22 hectáreas en la localidad de Darwin, provincia de Río Negro, que llevaba seis años improductivo. Su objetivo era claro: reactivar el mercado vitivinícola en la región. Su formación como enólogo fue el motor para encarar este desafío de manera profesional sin abandonar su filosofía. La bodega Rivus es un ejemplo de la apuesta por el negocio vitivinícola en Valle Medio.

Trayectoria

Miguel Ángel Delgado, de 70 años, estudió en la Escuela Enologica Salesiana Corazón de Jesús Luis Beltran, su ciudad natal. Fue promoción en 1975 y el establecimiento estuvo vigente hasta principios de los años 80. Durante su formación, aprendió la labor en los viñedos trabajando en plantaciones de Mendoza, donde hacían prácticas, además se instruyó en diferentes técnicas y conocimientos que con el paso del tiempo fue perfeccionando.

Pese a no tener historial familiar en el rubro, su pasión por los viñedos lo mantiene cerca de los negocios vitivinícolas. Emprendió varios desafíos relacionados al vino y, luego de varios años alejado de las bodegas, volvió para implementar toda su experiencia en la localidad de Darwin.

En sus palabras: «La vitivinicultura en Río Negro comenzó a caer cuando cerró la Cooperativa Agrícola Colonia Choele Choel, en la localidad de Luis Beltrán a fines de la década de los 90. Aquí había unas 23 o 24 bodegas, ahora hay solo cinco«.

Empezar de cero

En agosto del 2025, por medio de su amigo Carlos Sovich, descubrió que había un viñedo que llevaba seis años sin producir. Allí encontró una oportunidad pero, a su vez, un desafío: volver a poner las 22 hectáreas en producción. De esta manera, junto con nueve asociados de Allen, Neuquén y General Roca, crearon la sociedad Patagonia Wine Group S.A.S.

«Buscábamos hacer una inversión productiva. Apareció acá en el Valle Medio, los muchachos estaban de acuerdo, lo vinimos a ver y decidimos arrancar», dice.

Desde entonces, llevan más de un año de trabajo para poner en condiciones nuevamente la bodega. Al llegar, se encontraron con cinco hectáreas en malas condiciones, que previamente se habían incendiado y con plantaciones secas. Además, solo el 20% de los cuadros estaban en condiciones de producción. «Nosotros la levantamos un poco a través de riego y con mucho trabajo», dice Delgado.

El viñedo de 22 hectáreas llevaba seis años sin producir, contaba con cinco hectáreas secas e incendiadas. Ahora llevan 15 mil litros de vino embotellados.

Con el asesoramiento del enólogo senior Ramiro Simone, con 14 años de experiencia trabajando en la bodega Catena Zapata, Mendoza, (encargado de contactarse con el Instituto Nacional de Vitivinicultura), fueron determinando los tiempos de corte, la labor en épocas de vendimia y la selección de la uva.

El principal objetivo es generar un sello de origen, otorgado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que respalde la viña producida en la región. La geografía de Valle Medio es especial. En palabras del enólogo: «Tenemos mucha amplitud térmica, por incidencia de las bardas, y los suelos son arcillosos y limosos, que le da a la planta un sustento único».

Son esas condiciones climáticas y geográficas las que les permite producir la variedad de uva Syrah, típica en el norte del país. Sin embargo, en Rivus cuentan con cuatro hectáreas de esta variedad. La sociedad Patagonia Wine Group planean destinar la Syrah a vinos de reserva.

Trabajar la tierra para ponerla a punto nuevamente

Para poner a punto la totalidad de las hectáreas, utilizaron un sistema de riego aplicado a través de canales que se encuentran a un kilómetro del viñedo. En ocasiones, suelen regar por manto ante el exceso de altas temperaturas. A futuro, aplicarán riego por goteo por debajo de la tierra para distribuir agua de manera regulada y no causar estrés hídrico a las plantas.

Este año atípico obligó a los productores a orientar los sistemas de defensa y riego a merced del cuidado de la producción. Respecto a esto, Delgado comentó: «Las lluvias afectaron el crecimiento de la brotación por falta de sol. Hubo mucha humedad pero sin sol. La punta de la brotación estaba blanca o marrón dependiendo de la variedad de la uva».

A tan solo un kilómetro de la bodega, pasa un canal que abastece el sistema de riego a los viñedos.

Para asegurarse de que el viñedo mantenga buenos valores nutricionales, aplicaron zinc a través de fertilziación foliar. «Lo aplicamos para fortalecer la parte aérea de la planta y funciona como protector de enfermedades», agrega el productor.

Ante las heladas, Patagonia Wine Group puso en práctica un método de defensa: un sistema de gas que lanza llamas que evitan el congelamiento de las plantas. También suele agregar leña en las esquinas de los cuadros durante la noche para mitigar las bajas temperaturas.

Costos: qué inversión se necesita para producir en la Patagonia

La inversión que hizo el grupo Patagonia Wine Group fue de US$200 mil. El desembolso incluyó: máquinas de trabajo, tanques de almacenamiento, maquinaria de empaquetado y etiquetado, instalaciones de trabajo administrativo, entre otras cosas.

Hasta hoy, llevan embotellados 15 mil litros de vino, un equivalente a 22 mil botellas, entre Malbec joven, Malbec frutado y Merlot roble. Por otra parte, en los tanques de almacenamiento que hay en la bodega, tienen 60 mil litros más para ser embotellados.

El techo productivo de Rivus es de 150 mil litros, aunque el oriundo de Luis Beltrán no descarta adquirir nuevas tierras para ampliar los viñedos.

La variedad de vinos que producen son Malbec joven, Malbec frutado, Syrah y Merlot roble, entre otras variedades.

De momento, la producción actual del viñedo es insuficiente, motivo por el cual el grupo le compra uvas a terceros para poder vinificar. Sin embargo, como proyecta Delgado, la dependencia de compra a terceros podría disminuir a medida que sus plantaciones aumenten de igual menera.

La selección de la uva la realizan junto al enólogo Simone. “No tenemos proveedor fijo, vemos si los viñedos están cuidados, si están podados, si tienen un buen crecimiento, si tienen racimos parejos”, aclara. En su mayoría son productores del Alto Valle y tienen un contacto en Chimpay que les da uvas bien trabajadas.

En tiempos de cosecha, que se realiza de manera manual, pueden encontrarse hasta 20 empleados, divididos entre labores en los viñedos y los trabajos industriales dentro de la bodega. Allí, seleccionan los mejores racimos que ingresan a las cintas transportadoras que luego se muelen.

Tras la primera cosecha, en marzo, los socios sumaron drones de fertilización foliar. «La intención es que la planta tenga un buen desarrollo», suma Delgado.

Expandir la oferta local de uvas

El deseo del productor de Darwin es que, en la región, comience a resurgir la cultura por la vid y la producción de vinos. Lo que busca es que cada vez más productores decidan dedicarse a la producción de la uva, para poder tener de dónde adquirir buena materia prima e incrementar al Valle Medio de viñedos.

«Nosotros no vinimos a competir, vinimos a compartir. No nos sirve la competencia, tenemos que fortalecer la región». Miguel Ángel Delgado, enólogo y productor vitivinícola.

Este fortalecimiento regional es vital para dejar de depender de proveedores en Alto Valle u otras provincias y optar por comprarle a vecinos productores.

Durante los 15 meses trabajados hasta la fecha, han comprado el 30% de uvas. El resto es fruto propio de sus cuadros.

«Nuestra ideas es comprar el 30%, pero cada vez menos hasta tener de aquí», añade Delgado con la idea de, a la larga, poder autoabastecerse y generar vinos 100% con uva propia.

Negocios y oportunidades: el potencial exportador

En junio del siguiente año, en conjunto con el productor de trufas de Valle Medio Humberto Castro, el enólogo de Darwin pretende incursionar en la elaboración de vinos trufados, una opción distinta que busca diferenciarla de las demás bodegas.

A la hora de incluir trufas al vino, el productor hace énfasis en las exigencias que supone agregar productos al vino. «Todo lo que queramos poner en el vino, lo debemos declarar en el Instituto. Ellos te tienen que dar la aprobación y, si lo hacés bien, te la dan», comenta.

Por otra parte, la bodega cuenta con sellos autorizados para poder salir a exportar. En este sentido, los productores apuntan a comercializar vinos de reserva a Miami (Estados Unidos), Francia e Inglaterra.

Otro proyecto a futuro es la promoción de turismo, con visitas a la bodega acompañadas de degustación de sus vinos. Para ello, junto a la Secretaría de Cultura y Turismo de Darwin tienen la intención de abrir al público las puertas de su bodega para catar sus distintas variedades.

Pese a comenzar a trabajar un viñedo inactivo durante seis años, Delgado y sus socios se mantienen en pie, sin mostrar pérdidas y apuntan a expandir la producción vitivinícola para despertar un mercado con potencial.

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