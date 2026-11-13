Neuquén habilitó un nuevo centro de capacitación para trabajadores de seguridad privada

El ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén habilitó a la Fundación ISI COLLEGE como nuevo centro de capacitación.

El Ministerio de Seguridad de Neuquén autorizó a la Fundación ISI COLLEGE a dictar los cursos obligatorios de formación básica para vigiladores y monitoreadores en la capital provincial. La propuesta tendrá una modalidad mixta, con clases virtuales y presenciales, y una carga de 100 horas cátedra.

La institución funciona en Belgrano 516, en la ciudad de Neuquén, y quedó habilitada como centro de capacitación para el personal de las empresas de seguridad privada.

La autorización forma parte de las competencias del Ministerio como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N.º 2772 y busca ampliar la oferta de formación para quienes trabajan en el sector.

Cómo serán los cursos para vigiladores y monitoreadores

La capacitación tendrá una carga horaria de 100 horas cátedra, distribuidas en 80 horas virtuales y 20 presenciales.

El programa incluye contenidos comunes sobre el marco legal y las funciones de la seguridad privada. También contempla formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, atención de emergencias y prevención y lucha contra incendios.

Además, habrá contenidos específicos según la actividad: técnicas de seguridad, vigilancia y procedimientos para los vigiladores, y un módulo de monitoreo destinado a quienes desempeñan esa función.

Los cursos son obligatorios para el personal de las empresas de seguridad privada y tienen como objetivo fortalecer su preparación y promover el ejercicio responsable de sus tareas.

La habilitación del nuevo centro de formación

En el marco de la habilitación se realizó un encuentro institucional del que participaron la rectora del Nivel Terciario, licenciada Natalia Trobbiani, docentes de la fundación y el director general de Regularización y Control de Empresas de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Seguridad provincial.