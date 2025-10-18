Necrológicas de hoy, sábado 18 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 18 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Nidia Rajneri Vda. De Marcilla
Falleció en Gral. Roca a los 100. Marta Tellería acompaña a sus hijos Nagui, Golo, Andrea, Telo y Sonia su hija del corazón, con profundo pesar por la partida de su querida amiga Nidia.
Victoria Agustina Ramallo Dubreuil
La familia Ramallo-Dubreuil agradecen al personal profesional, enfermería, administración de la Clínica Cemic ( Sala clínica médica y UTI) y Clínica Conciencia (Oncología y Cuidados Paliativos) el acompañamiento y contención amorosa en los 9 meses de la enfermedad de nuestra Vicky. Principalmente al Dr. Resio, Dra. Leone, Dra.Ceschini, Dr. Polverini, Dra. Agostina Ramello.Su dedicación y apoyo nos brindaron un consuelo invaluable en este momento de dolor infinito.Sólo deseamos que nunca pierdan la profunda humanidad con la que nos sostuvieron, algo que no olvidaremos. Por favor, que todos los pacientes y sus familias puedan sentir lo mismo! Por siempre agradecidos.
Dora López Sagredo
Falleció en Cipolletti a los 98 años el 14 de Octubre; Mario Rogelio García y Sra. lamentan la pérdida a su hija Gloria, nietas Cecilia, Emilia y flia.
GLADYS MARIA SCHALBETTER de MULLER
Maria Luisa Betanzo y familia Palferro acompañan con profundo pesar y expresan sus mas sentidas condolencias para todos sus afectos.
Omar Lorenzo Molina
Con profunda tristeza despedimos a Omar Molina, querido colaborador de Angela Nesci SRL, quien falleció el 15/10/2025. Nuestras mas sinceras condolencias a su familia, de parte de sus empleadores y equipo de trabajo.
