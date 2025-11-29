Necrológicas de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, sábado 29 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Cristina Noemi Correa
Fallecio el 27/11/2025 en Neuquen a los 77 años. Su esposo Norberto Jose Cofone, sus hijos Candela y Lucas, sus nietos, Mia, Melina, Genaro, Alfonsina y Renata, comunican su deceso, y que sus restos fueron trasladados al cementerio central de Neuquen
Federico Sacchi
Hoy se cumplen 16 años de tu partida, y aunque el tiempo ha pasado, tu presencia sigue viva en nuestros corazones. Fuiste un ejemplo de fortaleza, amor y generosidad, dejando huellas imborrables como hermano, esposo, padre y abuelo.Tu memoria nos guía cada día y tu amor nos acompaña en cada momento.Con eterno cariño, tu familia.
GUMERCINDA DEL CARMEN OLIVA VDA. DE GUTIERREZ
Fallecio en Gral. Roca a los 77 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Comentarios