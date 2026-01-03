Necrológicas de hoy, sábado 3 de enero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 3 de enero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
SIVORI DE SALADINO, MARIA DEL CARMEN
Miriam Santamaría, Lilita Capizzano y Marta Bizzotto despedimos con mucha tristeza a Carmen, nuestra compañera de colegio y amiga de tantos años. Nos unimos al profundo dolor que está viviendo su familia.Amiga siempre estarás en nuestros corazones!!EMPRESA DINIELLO
GAMBARINI, MARTA ALICIA
El Colegio Notarial de la Provincia de Río Negro y la Caja Previsional Notarial de la Provincia de Río Negro, con profundo pesar comunican el fallecimiento de la destacada notario de la provincia, ex titular del Registro Notarial 65 de Cipolletti. Acompañamos a sus familiares y amigos en tan dolorosomomento y hacemos llegar las mas sentidas condolencias.-
Bertero, Margarita Ester
Con profunda tristeza el 29 de diciembre de 2025 despedimos a Margarita Bertero (Chiquita) un gran ser humano, y para nosotros tres, la mejor de todas. Tu partida nos deja un vacío inmenso pero tambien un legado de amor q nunca se desvanecerá. Fuiste una madre ejemplar que lo dio todo, desde sabiduría hasta el incalculable amor que nos regalaste a lo largo de todo tu recorrido. En cada desafío escucharemos tus consejos, en cada alegría sentiremos tu abrazo. Nos enseñaste a ser fuertes, a amar sin límites y a creer en nosotros mismos. Gracias por ser el mejor reflejo del amor en la tierra. Descansá en paz sabiendo que tu luz brillará eternamente en nuestras vidas. Que Dios te abrace tan fuerte como creemos que te merecés.Pato, Mari y Fran.
