Necrológicas de hoy, sábado 30 de agosto de 2025

ROSA DEL CARMEN GARRIDO 1936-2018 – En nuestros corazones presente, sigue y seguirá el amor y el recuerdo que engloba todas las cosas lindas vividas.Al cumplirse 7 años de tu partida, elevamos lluvias de besos para vos mamita. Tu hija y flia. Las Lajas, 30/08/25.

GUILLERMO CARLOS HOFMANN ROTTER S.A. Participa el deceso de su amigo y cliente; y acompaña a su familia en este triste momento.

ANTONIO CASSIANO FELIX CONFORTI Falleció en Gral. Roca a los 92 años. Sus hijos: Eduardo, Silvia y Claudio. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque las Fuentes para su CremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

URBANA DE LOS REMEDIOS AVALOS DE BEJARANO Alberto Balladini y Flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Javier y demás familiares en tan doloroso momentoEMPRESA DINIELLO

VITO TELMO MILLALEU Con profundo pesar el grupo de tenis de la española despide a su compañero y entrañable amigo, acompañando en estos momentos a Mariela, Luis, Jorge y nietos. Descansa en paz querido Vito.

Juan Gabriel Duran El equipo Directivo de Radio Televisión Rio Negro SE – Canal 10, hacen llegar sus condolencias a familiares y amigos, acompañando con profundo pesar en este difícil momento por el fallecimiento del Director del Centro Administrativo de General Roca, de la ciudad de Gral. Roca.

TELMO VITO MILLALEU Falleció en Gral. Roca a los 81 años. Sus hijos: Luis, Mariela y Jorge. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 y serán Cremados hoy en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO