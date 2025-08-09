Necrológicas de hoy, sábado 9 de agosto de 2025

LUIS (GIGETTO) CASSANI La Fundación Padre Cesar Rondini, participa con hondo pesar el deceso de quien en vida fuera socio fundador de la misma a los 89 años y acompaña a su esposa Alicia, a sus hijos Ale, Maxi y Carla, a su hermana y demás familiares en estos momentos de tristeza ante la pérdida de Gigetto. Oramos por su fortaleza y resignación.

HÉCTOR ANÍBAL PIACENTINI Con profundo dolor, comunico el fallecimiento de mi padre el pasado 4 de agosto en Lobos, Pcia. de Buenos Aires Agradezco a la comunidad de la Región de Río Negro y Neuquén donde desarrolló con pasión y compromiso su profesión y causas. Teniendo allí una vida privilegiada por amistades y vínculos perdurables Roxana Piacentini y sus nietos Ignacio, Florencia y Josefina Formia.