Necrológicas de hoy, sábado 9 de agosto de 2025

Las necrológicas del día de hoy, sábado 9 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

LUIS (GIGETTO) CASSANI

La Fundación Padre Cesar Rondini, participa con hondo pesar el deceso de quien en vida fuera socio fundador de la misma a los 89 años y acompaña a su esposa Alicia, a sus hijos Ale, Maxi y Carla, a su hermana y demás familiares en estos momentos de tristeza ante la pérdida de Gigetto. Oramos por su fortaleza y resignación.

HÉCTOR ANÍBAL PIACENTINI

Con profundo dolor, comunico el fallecimiento de mi padre el pasado 4 de agosto en Lobos, Pcia. de Buenos Aires Agradezco a la comunidad de la Región de Río Negro y Neuquén donde desarrolló con pasión y compromiso su profesión y causas. Teniendo allí una vida privilegiada por amistades y vínculos perdurables Roxana Piacentini y sus nietos Ignacio, Florencia y Josefina Formia.

HÉCTOR A. PIACENTINI

Ver obituarios de hoy o días anteriores

