Necrológicas de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

Prete, Hugo Marcelino Queremos agradecer al Dr.Olloqui Guillermo Luis y con él a todo el personal que se encontraba de guardia en Clínica de mágenes Calle Santa Fe 273 en la madrugada del día 28 de noviembre, quienes lo asistieron con excelente profesionalismo, calidad humana y empatía brindándonos contención en tan doloroso momento.A Francisco de Calf quien nos asistió en los trámites correspondientes, a las chicas de administración del cementerio, como así también a todo el personal de cremación. Y por último a Nora del Jardín del recuerdo por su empatía y calidez.Gracias Gracias Gracias

SCHINONI, JOSE Falleció en la Ciudad de Viedma, el 11 de Diciembre de 2025.Claudio Urcera y Familia envían su más sentido pésame y acompañan a la Familia Schinoni en este doloroso momento.

JANER, JOAQUÍN LP SRL y Flia Pogost participan su fallecimiento y acompañan con respeto a su familia en este difícil momento.

DE SIMON, ANGEL OSCAR 12/12/2007 – 12/12/2025Agradezco a Dios haber compartido tu amistad. Siempre tendré presente los buenos momentos compartidos, así como también tu consejo, tu gesto y tu mirada; has sido y seguirás siendo un gran amigo. Di Nicolo, Antonio.

NAVALES, HECTOR ANTONIO 12-12-37 / 15-05-12 Besos al cielo en el día de tú Cumpleaños, siempre estás presente en mí corazón, te amo, besos al Cielo. Marta tú compañera de la Vida.