Necrológicas de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 14 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Alicia Ines Seifert
Directivos y personal de Hidrocarburos del Neuquén S.A lamentan el fallecimiento de la tia de nuestros compañeros Sebastián y Ariadna Flores, expresamos nuestro más sincero pésame y acompañamos a su familia en este doloroso momento.
ELENA ESCALES Vda. de Farías
Sus hijos, hermana sobrinos, nietos y demás familiares agradecen los sentidos pésames recibidos en su nombre, e invitan a la misa del domingo 16 de noviembre a las 20 horas en la iglesia Santa Catalina (Allen), a un mes de su fallecimiento, acaecido 18/10.
Pedro Smekal
Shinpei Funakoshi y flia. lo despide con enorme tristeza y acompaña a su esposa e hijos en este doloroso momento.
Tomás Dr. RODRIGUEZ
José Luis, Juan, Julián, Nacho, Pedro y Paula participan con profundo pesar la partida del Tío Cacho y acompañan en el dolor a su Tía Susana y a sus primos Verónica, Maxi y Tomasito. Esas mañanas de Navidad preparando el asado ya no serán lo mismo…
Tomas Dr. Rodríguez
Carlos Julio Schmidt participa el fallecimiento del querido colega y acompaña con mucho pesar a su familia en éstos momentos de dolor.
