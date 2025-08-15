ESCUCHÁ RN RADIO
Necrológicas de hoy, viernes 15 de agosto de 2025

Las necrológicas del día de hoy, viernes 15 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

María Esther Benedicti de Moretti

Falleció en Allen el 12/08/2025, la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca, lamenta el fallecimiento de la madre del Delegado Cr. Sergio Moretti, acompañando a él y a su familia en este doloroso momento.

Oscar Alberto Castro

Falleció el 12/08/25 a los 83 años.Tus hijos Efraín y Guillermo. Tus nietos Juana, Oliverio Franco y Francisco. Tu amiga Mónica te recordaremos por siempre con todo nuestro amor.

