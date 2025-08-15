Necrológicas de hoy, viernes 15 de agosto de 2025

María Esther Benedicti de Moretti Falleció en Allen el 12/08/2025, la Agencia de Recaudación Tributaria de Gral. Roca, lamenta el fallecimiento de la madre del Delegado Cr. Sergio Moretti, acompañando a él y a su familia en este doloroso momento.

