Necrológicas de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025

Héctor Adrián Gallardo Falleció el 19/11/2025 a la edad de 52 años.Sus familiares informan que sus restos fueron despedidos el día 20 de noviembre de 8 a 12 hs en Av. Colon 260 y trasla- dados al cementerio local de Ingeniero Huergo.Te deseamos paz en tu descanso Traslado y servicio a cargo de Empresa Funeraria San José.

Juan Luis Gardes Marta Gorsky, Alejandro Gorsky y sus familias despiden a su querido amigo juan Luis, escritor, poeta, ingeniero y permanente luchador por causas justas. Fallecio en la ciudad de Neuquén el 16 de noviembre de 2025.

Martha. Gabarret Vda. de Doctorovich Falleció en General Roca a los 95 años. El Bloque Pro – Unión Republicana participa con profundo pesar del deceso de la madre del Legislador Claudio Doctorovich, acompañando a él y a toda su familiaen este momento de dolor.