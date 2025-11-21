Necrológicas de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 21 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Héctor Adrián Gallardo
Falleció el 19/11/2025 a la edad de 52 años.Sus familiares informan que sus restos fueron despedidos el día 20 de noviembre de 8 a 12 hs en Av. Colon 260 y trasla- dados al cementerio local de Ingeniero Huergo.Te deseamos paz en tu descanso Traslado y servicio a cargo de Empresa Funeraria San José.
Juan Luis Gardes
Marta Gorsky, Alejandro Gorsky y sus familias despiden a su querido amigo juan Luis, escritor, poeta, ingeniero y permanente luchador por causas justas. Fallecio en la ciudad de Neuquén el 16 de noviembre de 2025.
Martha. Gabarret Vda. de Doctorovich
Falleció en General Roca a los 95 años. El Bloque Pro – Unión Republicana participa con profundo pesar del deceso de la madre del Legislador Claudio Doctorovich, acompañando a él y a toda su familiaen este momento de dolor.
GRACIELA MABEL PARRA DE ARRIETA
Fallecio en Gral. Roca a los 72 años. Su esposo: Nestor Arrieta. Sus hijas. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11.30 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
