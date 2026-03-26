El trasfondo del voto de Argentina en la ONU contra declarar la esclavitud como «el crimen más grave de la humanidad»

Este miércoles, Argentina votó en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó la esclavitud africana como “el crimen más grave contra la humanidad”. La decisión la ubicó junto a Estados Unidos e Israel frente a una amplia mayoría de países que respaldaron la iniciativa impulsada por Ghana.

Según explicaron desde Cancillería: “El texto no estuvo abierto a ninguna modificación, aporte o sugerencia. Había que votar a libro cerrado”, señalaron a Infobae. También indicaron que el país está en contra de definir la esclavitud como el delito más grave «dejando otros por fuera». «La resolución tiene muchas subjetividades a las que no nos adherimos”, afirmaron.

La resolución de la ONU sobre esclavitud africana que rechazó Argentina

El documento fue aprobado con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres en contra. La iniciativa reconoce la trata de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” y advierte sobre consecuencias actuales como discriminación, desigualdad y exclusión en distintas regiones del mundo.

El texto también solicita la restitución “inmediata, sin restricciones y sin costo” de bienes culturales y documentos históricos a los países de origen africano. La medida responde a un reclamo sostenido por gobiernos y organizaciones de ese continente.

El presidente de Ghana John Dramani Mahama impulsó el proyecto.

Amnistía Internacional calificó la votación como “un paso trascendental hacia el reconocimiento legal y la reparación”. Además, según publicó EFE, la entidad sostuvo que la resolución busca “inicie el camino hacia la justicia”.

La iniciativa fue promovida por el gobierno de Ghana, que planteó avanzar “más allá del reconocimiento simbólico hacia la responsabilidad jurídica”. El presidente John Dramani Mahama impulsó el proyecto como parte de una agenda internacional de reparación histórica.

Las votaciones recientes de Argentina en la ONU

La resolución remarca que no existe un sistema integral de reparación para las víctimas de la esclavitud africana y sus descendientes. Señala que, a diferencia de otros casos históricos, aún no se establecieron mecanismos globales de compensación.

Durante la gestión de Javier Milei, Argentina adoptó posiciones similares en la ONU. En septiembre de 2025 votó contra una resolución sobre el conflicto entre Israel y Palestina, también junto a Estados Unidos e Israel.

Además, el 29 de octubre de 2025 rechazó el levantamiento del embargo a Cuba. Meses antes, en noviembre de 2024, fue el único país en votar contra un texto sobre violencia hacia mujeres y niñas, aprobado por más de 170 Estados.