Necrológicas de hoy, viernes 27 de febrero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, viernes 27 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Telleria, Marta Eufemia

Familia Andre despide con pesar a quien fuera la primera Asistente Social de su padre.

PROCOPPO, MARCELO RAFAEL

Falleció en Gral. Roca a los 49 años. Su esposa: Analía Avoledo. Sus hermanos. Sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, recibieron sepultura ayer a las 11:30, previo oficio religioso en la capilla del mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

