Necrológicas de hoy, viernes 31 de octubre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 31 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARIA DE LOS ANGELES DIAZ
Falleció en General Roca los 49 años de edad. Su esposo Arsenio Luis, su hijo Valentin, su madre Laurentina Diaz, su padre Jose, sus tios, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
CARLOS AGUSTÍN ZANNI
Falleció en Gral. Roca a los 63 años. Sus hijos: Romina, Emilia y Martin y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 17 hs en Sala «D» de Villegas 1045, serán trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliado a SMATASERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Carlos zanni
El Circulo de Odontólogos de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a su socia Dra. Penno Paula , hijos y demas familiares en estos momentos de profunda tristeza
juan alberto satollo
Falleció en General Roca los 78 años de edad. Su hijo Juan, su hija política, sus hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
