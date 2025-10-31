Necrológicas de hoy, viernes 31 de octubre de 2025

MARIA DE LOS ANGELES DIAZ Falleció en General Roca los 49 años de edad. Su esposo Arsenio Luis, su hijo Valentin, su madre Laurentina Diaz, su padre Jose, sus tios, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

CARLOS AGUSTÍN ZANNI Falleció en Gral. Roca a los 63 años. Sus hijos: Romina, Emilia y Martin y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 13 a 17 hs en Sala «D» de Villegas 1045, serán trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliado a SMATASERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Carlos zanni El Circulo de Odontólogos de General Roca participa su fallecimiento y acompaña a su socia Dra. Penno Paula , hijos y demas familiares en estos momentos de profunda tristeza