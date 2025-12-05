Necrológicas de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

LEONEL EMIR REYES Falleció en Gral. Roca a los 12 años. Sus padres: Cristian Reyes y Yesica Cayun. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 19 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a UOCRASERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ILEANA GOBBI de MARTIN Falleció en Allen a los 80 años. Su esposo: Carlos Antonio Martin. Sus hijas: Mariana e Ileana. Sus hijos políticos, nietos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ILEANA GOBBI DE MARTIN Familia Silvetti participa con dolor su fallecimiento. Abrazamos con cariño a Carlos, Ileanita, Mariana, Ernestina y Octavio.

María Virginia García Falleció en Viedma el 27/11/25 a los 50 años.Sus padres Mabel y Fernando, sus hijos Mateo y Camilo Morisse, sus hermanos Ma.Fernanda y Pablo, sus sobrinos Sofía y Laureano, sus cuñados Teresa y Valdo, sus tías y primos la despiden con mucho amor

luis marìa focaccia Falleció en Neuquén a los 82 años. Su esposa Silvia Yerio, sus hijas Constanza y María Laura, sus hijos políticos Lucas y Mariano, sus nietos, sus hermanos Guillermo, Marita y Eduardo, y demás familiares lo despedimos honrando su memoria y el legado de amor que nos deja. Sus restos fueron trasladados al Cementerio Jardín del Recuerdo de Neuquén.