Necrológicas de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, viernes 5 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

tito garrido

Guillermo e Ines Barzi y familia acompañan a la familia Garrido con mucho cariño.

Eduardo Guzman

El Consorcio de Propietarios Barrio Parque participa con dolor el fallecimiento de nuestro vecino, uno de los fundadores del barrio, y acompaña a su familia en estos momentos tan tristes.

RAFAEL MOCCIOLA

Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposa: Julia Benítez. Sus hijos: Duilio y Caterina. Sus Hijos políticos: Fabiana Yastrub y Marcelo Landeira. Sus nietos. Su hermana: Pascualina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

