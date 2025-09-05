Necrológicas de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 5 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
tito garrido
Guillermo e Ines Barzi y familia acompañan a la familia Garrido con mucho cariño.
Eduardo Guzman
El Consorcio de Propietarios Barrio Parque participa con dolor el fallecimiento de nuestro vecino, uno de los fundadores del barrio, y acompaña a su familia en estos momentos tan tristes.
RAFAEL MOCCIOLA
Falleció en Gral. Roca a los 79 años. Su esposa: Julia Benítez. Sus hijos: Duilio y Caterina. Sus Hijos políticos: Fabiana Yastrub y Marcelo Landeira. Sus nietos. Su hermana: Pascualina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibirán sepultura hoy a las 11 en la Necrópolis LocalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
