Necrológicas de hoy, viernes 8 de agosto de 2025

Falleció en General Roca a los 90 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 16 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Standard Fruit Argentina S.A. participa el fallecimiento de la mama de su colaborador Daniel Coliman acompañándolo a él y su familia en este doloroso momento.

LUIS (GIGETTO) CASSANI

La Fundación Padre Cesar Rondini, participa con hondo pesar el deceso de quien en vida fuera socio fundador de la misma a los 89 años y acompaña a su esposa Alicia, a sus hijos Ale, Maxi y Carla, a su hermana y demás familiares en estos momentos de tristeza ante la pérdida de Gigetto. Oramos por su fortaleza y resignación.